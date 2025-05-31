Serhat Sütlü: “Kazanma Odaklı Oyun Oynadık”

SERHAT SÜTÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, Göztepe maçı sonrası genç oyunculardan oluşan bir takım ile sahaya çıktıklarını belirtti. Sütlü, “Tamamen kazanma odaklı bir oyun oynama çalıştık” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Sütlü, “İlk yarıda lehimize verilen faul penaltıya dönüştü. Soyunma odasına 1-0 geride girdik. İsteyen ve pozisyonlara giren bizdik” dedi. İkinci yarının başında beraberliği yakaladıklarını ileten Sütlü, “İkinci devrede reaksiyon verdik. Altyapıdan yetişen oyuncularımızı oynattık, sonradan onlara şans verdik” şeklinde konuştu. Yenildikleri için duygusal olarak üzüntü yaşadıklarını belirten Sütlü, “Önümüzdeki sezonun planlamalarına başladık. Hazırlıklarımızı görevde kalacak şekilde yapıyoruz” değerlendirmesini yaptı.