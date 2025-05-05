Serhat Sütlü: “Oyunculara Mücadeleleri İçin Teşekkürler”

TEKNOLOJİK TANITIM VE MAÇ SONUCU

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Trabzonspor ile oynanan maça dair açıklamalarda bulundu ve “Kazanma istekleri ve verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Trendyol Süper Lig’in 34. hafta sonunda Kasımpaşa, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Sütlü, ekiplerinin maça ilişkin plansız olmadığını ifade etti.

ODAKLANMA VE STRATEJİ

Sütlü, “Bizim için üzücü bir sonuç. Maçın başında da belirttiğim gibi tamamen kazanmaya odaklı planlar yaptık. Fatih hoca geldikten sonra tamamen değişen, sürekli topa sahip olmak isteyen bir Trabzonspor olduğunun bilincindeydik. Başlangıçtan bitişe kadar baskılı bir oyun ortaya koyduk. Oynamayı seven bir ekibiz, bu noktada geri çekilmedik. Üstünlüğü elimizde tutarak pozisyonlar ürettik” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GELİŞİM VE HEDEF

Futbol açısından sürekli gelişim gösteren bir takım olduklarını vurgulayan Serhat Sütlü, “İlk göreve geldiğimiz günden itibaren daha fazla gol yiyen bir Kasımpaşa vardı. Gol yeme oranını düşürmek istiyorduk ve bunu da minimize etmeye çalışıyoruz. İç sahada daha az kazanan bir Kasımpaşa vardı. Şimdi iç sahada puan vermeme konusunda başarı gösterdi. Eksiklerimiz var elbette. Eksiklerimizi tamamlamaya devam ediyoruz” ifadeleri ile takımın gelişim sürecine dikkat çekti.