Serhat Sütlü Özür Diledi Sakaryaspor’un Menfaatleri Önde

TEKNİK DİREKTÖR SERHAT SÜTLÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Sakaryaspor’un Teknik Direktörü Serhat Sütlü, kural hatası ve kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Eldeki mevcut kadrolarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Caner ve Burak’ın eksikliği tabii ki var” diyen Sütlü, kural hatasıyla alakalı da şunları söyledi: “Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın ama yönetim beni bu takımın başına getirdiyse, bende üzerime düşeni yaparım.”

IDMAN VE EKSİK OYUNCULAR

Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı ve dinamik ısınmanın ardından dar alanda pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik direktör Sütlü, antrenman sırasında kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın eksiklikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sütlü, “Herkesin düşüncesine saygım var ama bu bir danışıklı dövüş değil, tamamen Sakaryaspor’un menfaatleri doğrultusunda benim ve ekibimin aldığı karardır” ifadelerini kullandı.

Sütlü, başkan ve yönetim ile yaptığı görüşmelerde “Seçim süreci var, biz tekrar yeni bir hocayla devam edersek seninle devam etmek istiyoruz” dediklerini aktardı. “Sakaryaspor’un menfaatleri kendi menfaatlerimden önce geliyor” diyen Sütlü, istifasının yönetim kurulunun masasında olduğunu belirtti ve “Yönetim devam eder veya yeni bir yönetim gelir, bu durum tamamen onların tasarrufundadır” diye konuştu.

ŞEHİR VE KULÜP BAĞLANTISI

Yapılan kural hatasının ardından Sütlü, “Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın ama ben Sakaryalıyım. Bu insanlar benim kardeşim, ağabeyim” dedi. “Doğal olarak biri ortaya çıkacaksa bu ben olmalıyım” diyen Sütlü, Sakaryaspor sevdalılarından özür dilediğini ve onların üzüntüsünü içten yaşadığını ifade etti.

DESTEK ÇAĞRISI VE KADRO DURUMU

Sütlü, “Ben bu takıma güveniyorum ve onlar da bazı şeyleri başarabileceklerinin farkındalar” diyerek oyunculara destek olunması gerektiğini vurguladı. “Bu takıma her şartta destek olmak zorundayız” diyen Sütlü, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili de görüşlerini paylaştı. “Elimizde Caner’den başka Doğukan Tuzcu vardı ve onunla başladık” diyen Sütlü, “Caner ve Burak’ın eksikliği tabi ki var ama yönetim zaten bu kararı alırken ‘Sakaryaspor’dan üstün kimse yok’ dedi” şeklinde konuştu.