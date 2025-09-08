Serhat Sütlü, Sakaryaspor’un Yeni Teknik Direktörü

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SERHAT SÜTÜ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, İrfan Buz’un boşalttığı teknik direktörlük koltuğunu Serhat Sütlü’ye emanet etti. Sözleşme imza töreni Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Sütlü, 1985 yılından itibaren futbolculuk kariyerinin başladığını ve Sakaryaspor’un her zaman bir parçası olduğunu dile getirdi. 2011’den sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda milli takımlarda ve antrenör eğitimlerinde görev aldığını ifade eden Sütlü, “Amaç bilgi birikimimizi kendi şehrimize daha etkin halde sunabilmek. Bu konuda da sezon başından beri Muhammet başkanımın göreve gelme süreçlerinden beri transferler dahil hepsini yakından takip ediyorum.” dedi.

OYUNCULARLA YAKIN BİR İLETİŞİM

Futbolcularının bazılarıyla eski bağlantıları olduğunu belirten Sütlü, “Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse olmasın. O yüzden başta başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza da söyledim. Play-off’un hazırlığını yapıyoruz, başkanımın ve yönetim kurulunun oyuncu kazandırma adına inanılmaz çabası var.” şeklinde konuştu. Yönetimin oyuncu seçimlerinde titiz çalıştığını aktaran Sütlü, kadrolarına 2-3 yeni oyuncu daha katmak istediklerini de sözlerine ekledi. Şehrin yıllardır hedefinin üst lige çıkmak olduğunu vurgulayan Sütlü, maçlarda etkili ve kazanma isteği ile dolu bir takım olmaya çalışacaklarını ifade etti.

BAŞKAN KIRATLI’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, uzun çabalar sonucu Serhat Sütlü’yü teknik direktör olarak atadıklarını belirtti. Şehrin yetiştirdiği bir evladı olan Sütlü ve ekibiyle göreve başlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kıratlı, “Serhat Sütlü, 15 yılı aşkın süredir milli takımlarda görev yaparak Türk futboluna önemli katkılar sunmuş, ayrıca UEFA bünyesinde de antrenör eğitmenliği yapmıştır. Süper Lig’de Kayserispor ve Kasımpaşa takımlarında Burak Yılmaz’ın yardımcı antrenörlüğünü de yapmıştır.” diye konuştu. Kıratlı, Sütlü’nün sahip olduğu deneyimin ve Sakarya’nın evladı olmasının bilgi birikimiyle takımı en iyi şekilde yöneteceğini düşündüğünü ekledi.