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Serie A’da Maçlar Ertelendi

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MAÇLARIN ERTELEME NEDENİ

Serie A’da 2024-25 sezonunun 33. haftasında yer alan 4 karşılaşma, ileri bir tarihe alındı. İtalya Serie A yönetimi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in vefatı sebebiyle maçların ertelendiğini duyurdu.

ERTELENEN MAÇLARIN DUYURULMASI

Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen maçların yeni tarihlerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi. Bu kapsamda Serie A’da ertelenen karşılaşmalar aşağıdaki şekilde sıralandı: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio ve Parma-Juventus.

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