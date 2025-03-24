Serie A’da VAR Pozisyonları Stat Ekranında

VAR UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) bünyesinde, VAR tarafından incelenen pozisyonların, statlardaki dev ekranlardan da gösterileceği açıklandı. Serie A’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, şeffaflığı artırmak adına, bu hafta sonu gerçekleştirilecek 30. hafta maçları itibarıyla, VAR üzerinden değerlendirilen pozisyonlar seyircilere canlı olarak aktarılacak.

DENEYSEL UYGULAMALAR BAŞLIYOR

Buna ek olarak, bu sezon İtalya Kupası yarı final ve final müsabakalarında, bazı tartışmalı pozisyonların hakemin üzerindeki mikrofon aracılığıyla stat hoparlörlerine bağlanarak, hem tribünlerde hem de televizyon başındaki seyircilere duyurulması için deneysel çalışmalar yapılacağı da ifade edildi.

ŞEFFAFLIK İÇİN YENİLİKLER

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, İtalyan futbolundaki video yardımcı hakem (VAR) uygulamasında, şeffaflığı artırmak adına bazı yeniliklerin getirildiğini dile getirdi. Serie A’da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.