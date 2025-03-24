Serie A’da VAR Sistemi Şeffaflaşıyor

VAR SİSTEMİNDE ŞEFFAFLIK ARTTIRILIYOR

İtalyan futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Serie A’da Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Serie A’dan yapılan yazılı açıklamada, bu hafta sonu oynanacak 30. hafta maçları itibarıyla VAR tarafından incelenen pozisyonların stadyumların dev ekranlarında gösterileceği ifade edildi. Bu uygulama sayesinde seyircilerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

TARTIŞMALI POZİSYONLARDA YENİ YAKLAŞIM

Ayrıca bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında, hakemlerin tartışmalı pozisyonlara ilişkin kararlarını stat hoparlörleri üzerinden duyurmasına yönelik deneysel çalışmalar yapılacağı açıklandı. Böylelikle hem tribündeki seyirciler hem de televizyon başındaki izleyiciler, hakemin kararlarını daha net bir şekilde öğrenecek.

ŞEFFAFLIK İÇİN YENİLİKLER

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, yaptığı açıklamada, İtalyan futboluna yönelik VAR sisteminin çalışma biçimi konusunda şeffaflığı artırmak amacıyla bazı yenilikler getirdiklerini belirtti. Öte yandan, İtalya Serie A’da VAR uygulaması 2017-18 sezonundan bu yana aktif olarak kullanılmakta.