Haberler

Şerife Bilen, Kızını Geçirirken Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

KONYA’da, bedensel engelli Dilek Bilen’in tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmesine yardımcı olmaya çalışan annesi Şerife Bilen (67), bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sularında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi’nde gerçekleşti. Şerife Bilen, bedensel engelli kızı Dilek ile birlikte geri dönüşüm malzemesi toplarken, kızını tekerlekli sandalyesiyle güvenli bir şekilde karşıya geçirmeye çalıştı. Bu esnada, N.O. yönetimindeki 34 CPZ 508 plakalı TIR, Bilen’e çarptı.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER

Kazanın ardından çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şerife Bilen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden Bilen’in cesedi, detaylı inceleme için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazanın ardından annesinin durumunu öğrenen bedensel engelli Dilek Bilen, şoka girerek ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak, TIR sürücüsü N.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Bu trajik kaza, yetkilileri güvenlik önlemleri konusunda yeniden düşünmeye sevk ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.