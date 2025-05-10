Şerife Yurdakul, Arıcılıkla Mücadele Ediyor

ARICILIĞA BAŞLADI

Kayseri’de 6 yıl önce 5 kovanla arıcılığa adım atan 3 çocuk annesi Şerife Yurdakul (43), bu süre zarfında kovan sayısını 50’ye kadar çıkardı. Geçtiğimiz yıl lenf kanseri teşhisi konan Yurdakul, “Çocuklarım için yılmadım. Ayaktayım ve mücadele ediyorum” sözleriyle mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti. Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi’nde yaşayan Yurdakul, 5 yıl önce bu işe girmeye karar verdi. Üniversitedeki kızına harçlık gönderebilmek amacıyla arıcılığı sürdüren Yurdakul, zamanla kovan sayısını artırmayı başardı. Yılı hastanede geçirerek 3’üncü evre lenf kanseri tanısı alan Yurdakul, hem tedavi sürecini hem de arıcılığı devam ettiriyor.

HASTALIKLA MÜCADELE

Yaşadığı süreçten bahseden Yurdakul, “Arıcılığa 5 kovanla başladım. Sonrasında resmi izinlerle arılarımı çoğalttım. 5-6 yıldır bu işi yapıyorum. Kendi bağımın altında başlatmıştım ama orada bir risk olduğunu düşündükleri için beni dağlık bir alana yönlendirdiler. Gerekli izinlerimi aldım ve arılarımı ormana yerleştirdim. Ne yazık ki, arıcılıkla ilgilendiğim sırada 3’üncü evre lenf kanseri teşhisi aldım. Biraz zorluk yaşadım” şeklinde konuştu.

BASKILARA RAĞMEN DEVAM

Yurdakul, arıcılık sürecinde çevresinden gelen baskılarla da karşılaştığını aktardı. “Bu işe, üniversiteye giden kızıma destek olabilmek için karar verdim. Hastalığım bu süreçte zorluklar çıkardı ama devam etmeye çalışıyorum. Çeşitli ihbar ve itirazlar aldım. Resmi bir şekilde arıcılık yapmama rağmen hiçbir cezam yokken, kurumlarla sürekli mücadele etme durumu oluştu” dedi.

Hastalığının etkilerine de değinen Yurdakul, “Evde oturup ölümü beklemek çok zor. Ama arılarımla ilgilenmek, hastalığımı daha hızlı atlatmama yardımcı oldu. Bulunduğum bölgedeki çiçek florası oldukça zengin. Endemik türlerin polenleri, kanser hastalığıma iyi geldi. Kemoterapi dönemimde polenli bal tükettim ve bu sağlığıma katkı sağladı. Psikolojik olarak da beni iyi hissettirdi. Kendi işime yoğunlaşıp, üzülmek yerine hayatıma devam ettim. Şu anda arılarımla vakit geçiriyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRETMEYİ TEŞVİK EDİYOR

Yurdakul, diğer annelere de kendi üretimlerini yapmaları çağrısında bulundu. “Evde oturmak yerine mücadele etmeleri gerekiyor. Okumuş olmaları şart değil. Çocukları için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları önemli. Ben bu işe çocuklarım için başladım ve onları, hastalığımla birlikte eğitmeye çalışıyorum. Bütün anneleri, çocukları için mücadele etmeye davet ediyorum. Arılarım ve çocuklarım için buradayım ve üretmeye devam edeceğim. Devlet kurumlarından da yaşadığım zorluklar için destek bekliyorum” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.