SERİK SPOR: 1-0 ÜMRANİYESPOR GALİBİYETİ

MAÇIN DETAYLARI

Bodrum İlçe’de gerçekleştirilen karşılaşmada, ligin yeni takımlarından Serik Spor, Ümraniyespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmayı yöneten hakemler Direnç Tonusluoğlu, Mahmut Gülle ve Egemen Savran’dı.

SERİK SPOR’UN GOLÜ

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına yaklaşıldığında 45. dakikada, Serik Spor’un futbolcusu Marcos Silva, penaltı atışını başarıyla değerlendirerek takımına öne geçirdi. Bu gol, mücadeledeki tek gol olarak kayıtlara geçti.

PONTJAT GÜNCELLEMESİ

Bu galibiyetle birlikte Serik Spor, puan toplamını 4’e çıkarırken, Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı. Maçta ayrıca birçok sarı kart gösterildi. Serik Spor’dan Bilal, Kerem, Marcos Silva, Burak ve Tikhy; Ümraniyespor’dan ise Emre, Burak, Djokanovic ve Bardhi sarı kart gören oyuncular oldu.