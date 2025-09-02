Serik Spor Futbol A.Ş. İcra Takibiyle Karşılaştı

ICRA TAKİBİ BAŞLATILDI

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Serik Spor Futbol A.Ş Kulübü’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borcun taksitlerinin ödenmemesi sonucu icra takibi başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar, yapılandırma yoluyla taksitlendirilmiş olmasına rağmen zamanında ödenmemesi nedeniyle Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından toplam 20 milyon borca karşılık icra işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda kulübün banka hesaplarına bloke konurken, geçmiş dönem ve bu dönem yönetim kurulunda bulunan üyelere tebligat gönderildi.

BORÇLARIN KAPATILACAĞINA DAİR VAATLER

2023-2024 futbol sezonunda Serik Belediye Spor Kulübü, Antalyalı iş insanı Ramazan Karabulut’un öncülüğünde Cenk Doğan’ın başkanlığında yapılan protokol ile devredilmişti. Belediye başkanı Kadir Kumbul’un, önceki dönem kulüp başkanı İbrahim Şahin ve bazı yöneticilerin de yer aldığı satış protokolü gereğince, Serik Belediyespor’un tüm borçlarının ödeneceği sözü verilmişti. Ancak aradan geçen bir sezon boyunca sadece bazı borçlar ödendi ve devre arasında transfer yapabilmek için “SGK ve Vergi Dairesi’nden Türkiye Futbol Federasyonu’na borcu yoktur” yazısı almak amacıyla Ramazan Karabulut tarafından SGK’ya teminat olarak bir araç verilmişti. Şu an bu aracın kaybolduğu ve geçtiğimiz günlerde Karabulut’un iflas ettiğini beyan ederek konkordato çektiği öğrenildi.

Serik Belediye Spor, 2’nci Lig’de şampiyon olarak TFF 1’inci Lig’e yükselmesinin ardından sezon başında Azerbaycanlı iş insanı Sadık Hasanlı tarafından satın alınarak Serik Spor Futbol A.Ş ismini değiştirerek 2025-2026 sezonunda mücadele etmeye başladı.

YÖNETİCİLERDEN TEPKİ

1’inci Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşayan yöneticiler, önceki dönemden kaynaklanan SGK borçları nedeniyle icra tebligatının gelmesi sebebiyle üzüntülerini dile getirdi. “Kulübü satın alan şahıslar tüm borçlarını ödeyip kulübü yönetmeye devam edeceklerdi. Ancak verilen sözler tutulmayınca SGK’ya olan borçlardan dolayı hepimiz icra şoku yaşadık. Bizler gönüllü olarak kulübümüzde görev alıyoruz. Alanlar, satanlar ve kar edenler geride duracak, bizler SGK borcundan mağdur olacağız. Böyle bir dünya yok. Sorumlu iş insanlarının bu konuyu acilen çözmelerini bekliyoruz” dedi.