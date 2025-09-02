Serik Spor’un Borçları İçin İcra Başlatıldı

Serik Spor Futbol A.Ş Kulübü’ne icra takibi başlatıldı

BORÇLAR VE İCRA SÜRECİ

TFF 1. Lig’de yer alan Serik Spor Futbol A.Ş. Kulübü, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle icra takibi sürecine girdi. Alınan bilgilere göre, kulübün daha önce SGK’ya olan borcu yeniden yapılandırılmıştı. Ancak bu taksitlerin vaktinde ödenmemesi üzerine Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, toplam 20 milyon lira tutarında icra işlemleri başlattı. Bu süreçte kulübün banka hesaplarına bloke konulmasının yanı sıra geçmiş ve mevcut yönetim kurulu üyelerine tebligat gönderildiği bildirildi.

SATIŞ PROTOKOLÜ VE BORÇDURUMU

2023-2024 futbol sezonunda Serik Belediye Spor Kulübü, Antalyalı iş insanı Ramazan Karabulut’un öncülüğünde Cenk Doğan’ın başkanlığında yapılan bir protokol ile devredilmişti. Belediyenin başkanı Kadir Kumbul ve eski kulüp başkanı İbrahim Şahin’in de içinde yer aldığı bu satış anlaşmasında, Serik Belediyespor’un tüm borçlarının ödeneceği taahhüt edilmişti. Bir sezon boyunca bazı borçlar ödendi, ancak devre arasında transfer yapmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na “borcu yoktur” yazısının alınabilmesi için Ramazan Karabulut SGK’ya teminat olarak bir araç vermişti. Fakat bu aracın kaybolduğu ve Ramazan Karabulut’un geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

YENİ SATIN ALMA VE YÖNETİCİ TEPKİLERİ

Serik Belediye Spor, 2. Lig’deki şampiyonluğuyla TFF 1. Lig’e yükselip sezon başında Azerbaycanlı iş insanı Sadık Hasanlı tarafından satın alındı ve ismini Serik Spor Futbol A.Ş. olarak değiştirdi. Önceki dönemden kalan SGK borçları nedeniyle yöneticiler, icra tebligatının kendilerine ulaşmasının ardından sevinçlerinin yerini hayal kırıklığına bıraktığını belirtti. “Kulübü satın alan şahıslar tüm borçlarını ödeyip kulübü yönetmeye devam edeceklerdi. Ancak verilen sözler yerine gelmedi ve SGK borçları nedeniyle icra şoku yaşadık. Bizler gönüllü olarak kulüp için görev yapıyoruz. Alanlar ve satanlar geride duracak, biz ise SGK borcundan dolayı mağdur olacağız. Bu durumun sorumlularının bir an önce çözüm üretmelerini bekliyoruz.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.