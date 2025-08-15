Serik Spor’un Teknik Direktörü Yuran, “Herkes Elinden Geleni Yaptı.”

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada takımının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesinde Serik Spor, Bodrum Şehir Stadyumu’nda rakibini 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

ZOR BİR MAÇTI

Basın toplantısında, Yuran maçın zorlu geçtiğini belirtti. “Karşımızda çok güçlü ve hızlı bir rakip vardı. Maç öncesi doğru bir plan yaptık ve sahada istediğimiz oyun tarzını gördük” açıklamasında bulundu. Oyuncularının gösterdiği yüksek çabadan gurur duyduğunu ifade eden Yuran, “Oyuncularım her şeyi sahada gösterdi, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

TÜRK VE YABANCI OYUNCULARA VURGULU DESTEK

Yuran, Türk oyuncuların sahada %100 mücadele ettiğini vurguladı ve yabancı oyuncuların performansına da övgüyle değindi. “Bugün sahada herkes elinden geleni yaptı. Taraftarlarımızla birlikte daha da güçlü olacağız” diyerek, takımın ileriye dönük potansiyeline inandığını yineledi.