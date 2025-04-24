Serik’te 13 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde, 2 gün önce okul çıkışı kaybolan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’un cansız bedenine, bisikletinin bulunduğu su kanalından 1 kilometre uzakta ulaşıldı. 13 yaşındaki Sefa, 22 Nisan Salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmeyince, ailesi durumu polise bildirerek kayıp müracaatında bulundu.

POLİS KANAL BOYUNDA ARAMALAR YAPTI

Polis ekipleri, olayı araştırmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve iki çocuğun ifadelerine başvurdu. Bu ifadeler doğrultusunda Glavuz’un en son birlikte bulunduğu Burmahancı Mahallesi’nde olay yeri inceleme ekipleri kanal boyunca aramalar gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda Glavuz’a ait bisiklet su kanalında bulundu. Kayıp çocuğun bulunması amacıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin ilk arama çalışmalarında kayıp çocuğa ulaşılamadı.

BİSİKLETİNDEN 1 KİLOMETRE UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kanalın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle baraj kapakları kapatıldı ve su seviyesi düştüğünde arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, bisikletin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre mesafede Sefa Çağlar Glavuz’un cansız bedenine ulaştı. Cenaze, Serik’teki özel hastane morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazenin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

MUHTARDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Burmahancı Muhtarı Şahin Büyükavcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Aile Kayserili, Kökez Mahallesinde oturuyor. Allah rahmet eylesin” dedi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.