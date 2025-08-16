Serik’te Akaryakıt İstasyonu Yağması

İSTASYON YAĞMASIYLA İLGİLİ GÖZALTILAR

Antalya’nın Serik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yağmalanması sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Olay, Serik ilçesi Dikmen Mahallesi’nde 2 Ağustos günü saat 17.30 civarında meydana geldi. ‘Nitelikli yağma’ olayı ile ilgili olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı.

KAMERA İNCELEMELERİ SONUCU TESPİT EDİLDİ

Yapılan uzun süreli kamera incelemeleri neticesinde, toplamda 2’si maskeli 6 kişinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olaydan bir gün sonra gerçekleşen eş zamanlı operasyonla, K.B., U.T., A.C., O.A., H.T. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar. Bu önemli olay, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı.