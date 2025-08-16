Haberler

Serik’te Akaryakıt İstasyonu Yağması

Antalya’nın Serik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yağmalanması sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. Olay, Serik ilçesi Dikmen Mahallesi’nde 2 Ağustos günü saat 17.30 civarında meydana geldi. ‘Nitelikli yağma’ olayı ile ilgili olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma yaptı.

Yapılan uzun süreli kamera incelemeleri neticesinde, toplamda 2’si maskeli 6 kişinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Olaydan bir gün sonra gerçekleşen eş zamanlı operasyonla, K.B., U.T., A.C., O.A., H.T. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar. Bu önemli olay, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı.

