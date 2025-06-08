Serik’te Akıntıya Kapılan Baba Boğuldu

ANTALYA’DA TRAJİK BOĞULMA OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde, bayram tatilinde akrabalarını ziyarete gelen 4 çocuk babası bir adam balık tutmak istediği ırmakta akıntıya kapılarak boğuluyor. Olay, Sarıabalı Mahallesi’ndeki Köprüçayı Irmağı’nda saat 19.00 sıralarında gerçekleşiyor. Adana’dan, bayram tatili için Serik ilçesine gelen Muhammet Gültekin (37), akrabalarıyla birlikte Köprüçayı Irmağı’na gitmekte. Burada serpme ile balık avlamak amacıyla kayalıklara çıktığı esnada dengesini kaybederek suya düşüyor. Düşmenin ardından bir süre suyun akıntısına kapılıyor.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Duranı fark eden akrabaları, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talep ediyor. Olayın ardından bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ekipler, su içerisinde yaptığı incelemelerle Gültekin’in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkarıyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Savcılık incelemesinin ardından 4 çocuk babası Muhammet Gültekin’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılıyor. Burada otopsi işlemleri yapılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Olayla ilgili detaylı inceleme süreci devam ediyor.