Serik’te Araç Devrildi, İki Yaralı

KAZA ANINDA YARALANAN ORMAN İŞÇİLERİ

Antalya’nın Serik ilçesinde, yangın söndürme çalışmasından dönen arazözün devrilmesi sonucu 2 orman işçisi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Serik’e bağlı Haspınar Mahallesi Sinikuyu mevkisinde gerçekleşti. Küçük çapta bir yangına müdahale eden Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü Orman İşletme Şefliği’ne ait arazöz, sürücü Necati Sayın’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza neticesinde hem sürücü Necati Sayın hem de orman işçisi Furkan Bulut yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Yaralı 2 orman personeli, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin sonrasında her iki orman işçisi taburcu edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüze bağlı Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü Orman İşletme Şefliği’ne ait 07 A 241 plakalı arazöz, yangın dönüşü Haspınar Mahallesi Sinikuyu mevkiinde kaza yapmıştır. Kazada şoför Necati Sayın ve yangın işçisi Furkan Bulut hafif şekilde yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak Jandarma, gerekli incelemeleri başlattı.