Serik’te Balık Ağına Dolaşan Yılan Kurtarıldı

YILAN KURTARILDI

Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Belkıs yolu Egeler mezarlığı mevkiinde bulunan bir evin bahçesinde, eski balık ağlarına dolanmış bir yılan tespit edildi. Durumu fark eden 42 yaşındaki Servet Çetin, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel kıyafet ve aparatlarla yılanı kurtarma çalışmasına başladı. Ekipler, yaklaşık 180 santim uzunluğundaki siyah yılanı, 30 dakikalık bir çabanın ardından balık ağlarından kurtardı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından sağ salim doğal ortamına bırakıldı.

VATANDAŞ AÇIKLAMADA BULUNDU

Servet Çetin, “Bu ağaçta genelde sincaplar vardı. Eve gelirken ağaçta birden yılanı gördüm. Daha önce buraya balık ağı bırakmışlar. İtfaiyeyi arayarak bilgi verdim” şeklinde konuştu. Bu durum, bölgedeki doğal yaşamın korunması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.