Serik’te Bayramda Türkiye Haritası Oluşturdular

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI KOREOGRAFİ

Serik ilçesindeki Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, 1300 öğrenci ay yıldızlı bir Türkiye haritası oluşturdu. Kutlamalar, okul bahçesinde öğretmenler ve öğrencilerin bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Kırmızı ve beyaz kıyafetleriyle dikkat çeken 1300 öğrenci, oluşturduğu koreografi ile dron görüntüleriyle kaydedildi. Kutlama sırasında, öğrenciler marşlar söyleyerek coşkularını paylaştı.

KUTLAMA COŞKUSU VE BİRLİK RUHU

Etkinlikle ilgili bilgi veren okul müdürü Özay Ala, “Bu anlamlı koreografi, sadece öğrencilerimizin değil, tüm milletimizin yüreğini bir araya getirdi. Cumhuriyetin temellerini oluşturan milli egemenlik ve birlik ruhunu yaşatmak için buradayız. Bugün bir kez daha gördük ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir” şeklinde konuştu. Bayram kutlamaları, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte oluşturduğu görsel şölenle, coşku dolu anlara sahne oldu.