Serik’te Dolu Ve Yağış Hasar Verdi

DOĞA OLAYLARI DOLULUĞU ETKİLEDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen yoğun dolu ve sağanak yağışlar, tarım alanları ile araçlar üzerinde büyük hasara yol açtı. Dolu yağışı sırasında park halindeki bazı araçların camları kırıldı.

YEREL MAHALLELERİN ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Dün sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak ve dolu, birçok mahallenin etkisi altına aldı. Meteorolojinin önceden yaptığı uyarılar sonrasında gelen yağış, başta tarım alanları olmak üzere pek çok bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde, dolu nedeniyle birçok seranın naylon örtüleri parçalandı.

LÜKS OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Dolu yağışının etkili olduğu bölgede, Tesla marka bir lüks otomobilin camlarının kırılması dikkat çekti. Bu olay, yerel halkın yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.