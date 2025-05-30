Serik’te Dolu Yağışı Ürünleri Zarar Verdi

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE DOLU TARIMA ZARAR VERİYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde dün meydana gelen dolu yağışı, ürünlere ciddi zararlar verdi. Gözyaşlarına boğulan üretici Burçak Uysal, “Sezonun en verimli zamanındayken böyle bir felaket atlattık, can kaybı olmadığına şükrediyoruz” diyerek yaşadığı üzüntüyü ifade etti. Serik’te sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışları, bölgeyi olumsuz bir şekilde etkiledi.

MAHALLELERDE BÜYÜK ZARARA YOL AÇTI

Meteorolojinin uyarılarının ardından gerçekleşen yağış, Eskiyörük, Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde büyük zararlara neden oldu. Yoğun yağış sonucu bazı seralar tamamen çöktü ve çok sayıda aracın camları kırıldı. Çöken seralarda yetiştirilen domates ve biberler büyük zarar gördü. Ayrıca açık alanlardaki karpuz tarlalarının da doludan etkilendiği bildirildi.

FELAKETİN ETKİLERİ AĞIR

Ürünlerin dolu yüzünden zarar gördüğünü söyleyen Burçak Uysal, yaşadığı durumu gözyaşlarıyla anlattı. “Artık söyleyecek hiçbir söz yok. Burada felaket koptu. Bu meyve bitti şu anda. Bahçede arabanın bile camları kırıldı. Bütün bahçem mahvoldu. Bu sene bu çiftçi ne çekti, tarım bir kere daha şakaya gelmeyeceğini gösterdi bize” ifadelerini kullandı.

Bugün serasında incelemeler yapan Uysal, yaşadıkları felaketi aktarırken, “Normal bir dolu en fazla 15 dakika sürmesi gerekirken bu 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, bahçede insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Yırtılan, düşen ve kopan tüller oldu. Meyvelerimiz de zarar gördü. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Sezonun en verimli zamanındayken böyle bir felaket atlattık, can kaybı olmadığına şükrediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.