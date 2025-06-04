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Serik’te Drift Yapan Sürücüye Cezası

DRİFT YAPAN SÜREÇ OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde drift yapan bir sürücüye 65 bin 69 TL trafik cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi. Olay, 2 Haziran Pazartesi günü saat 18.20 civarında Çandır Mahallesi’nde, Yaş Sebze ve Meyve Hali içinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir otomobilin tehlikeli drift hareketleri yaptığına dair ihbar üzerine jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tanık ifadeleri ile sürücünün kimliği belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 65 bin 69 TL tutarında bir trafik idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi. Jandarma yetkilileri, halkın güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.

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