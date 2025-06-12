Serik’te Dunya Elsefir Boğuldu

ANTALYA’DA TRAJİK OLAY

Antalya’nın Serik ilçesinde, sulama kanalına düşen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cesedi, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Ayrıca, çocuğun kanala girdiği ve gözden kaybolduğu anların güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Olay, 6 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULUNMA ANI

Dunya Elsefir’in bulunması için başlatılan arama çalışmalarında, çocuğun cansız bedeni düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde tespit edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde 8 yaşındaki Dunya’nın arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdiği, sonrasında akıntıya kapıldığı ve sürüklendiği anlar da yer aldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SON GÖREV

Küçük kızın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, ceset Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan işlemlerden sonra Dunya Elsefir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu trajik olay, bölge halkında derin bir üzüntü yarattı.