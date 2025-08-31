Serik’te Elektrikli Bisiklet Kazası Yaşandı

KAZA ANINDA YARALANMA OLDU

Antalya’nın Serik ilçesinde elektrikli bisikletin kontrolünün kaybedilmesi sonucu bir çocuk yaralandı. Kaza, Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.Ö. isimli kişi yönetimindeki elektrikli bisikletin hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada çocuk kolundan yaralandı ve çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE GELDİ

Yapılan ihbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, olay yerinde yapıldıktan sonra, sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen gazeteciler ve sürücünün arkadaşları, sağlık ekiplerinin gelene dek A.Ö. ile iletişim kurarak moral vermeye çalıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası polis ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı. Bu tür kazaların meydana gelmesi, güvenlik önlemlerinin ve dikkatli sürüşün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.