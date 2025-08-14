Serik’te Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONUNDA RUSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kenevir bitkisi bulunuyor ve 5 şüpheli gözaltına alınıyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Serik ilçesinde 5 kişinin ikametlerine operasyon yapıyor.

OPERASYONDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılıyor.