Haberler

Serik’te Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

JANDARMA OPERASYONUNDA RUSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve kenevir bitkisi bulunuyor ve 5 şüpheli gözaltına alınıyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla silah kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Serik ilçesinde 5 kişinin ikametlerine operasyon yapıyor.

OPERASYONDA BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, evlerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 6 adet tabanca mermisi, 8 adet av tüfeği, 100 adet av tüfeği fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş, St. Patrick’s ile karşılaştı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ilk yarıda St. Patrick's karşısında 2-0 geriye düştü. Taraftarlar, takıma tepki göstererek destek çağrısı yaptı.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Y.Ç., 6.802 sentetik hap ve 1,36 gram uyuşturucu ile tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.