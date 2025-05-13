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Serik’te Jet Ski Ve Bot Çarpıştı

JET SKİ VE BOTUN ÇARPIŞMASI

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan bir su sporları işletmesine ait jet ski ile botun çarpışması sonucu Yahya Karakaya (20) yaralanıyor. Boğazkent Mahallesi’nde 8 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda, 5 yıldızlı bir otelin sahilinde su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya, denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmenin botuyla çarpışıyor. Bu kazada Karakaya ağır yaralanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karakaya, Serik’teki özel bir hastaneye götürülüyor. Ardından Antalya’daki Kepez Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor. Yahya Karakaya’nın ağır yaralandığı ve sol kolunun ampute edildiği öğreniliyor. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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