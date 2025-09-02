Serik’te Kamyonet Uçuruma Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kamyonet uçuruma yuvarlanarak sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Ercan Bahar (45) yönetimindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet, Hasdümen Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma düştü.

SAĞLIK EKİPLERİNE YAPILAN İHBAR

Vatandaşların yaptığı ihbar ile birlikte olay yerine hızlıca sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontroller sonucunda sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ercan Bahar’ın cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna yönlendirildi.