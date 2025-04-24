Serik’te Kayıp Çocuk Bulundu

SERİK’TE KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde, 2 gün önce okul çıkışı kaybolan 13 yaşındaki çocukla ilgili haber alınamıyor. Polis, kayıp çocuğun bulunması için yaptıkları çalışmalarda bir su kanalında bisikletine ulaşmış durumda.

POLİS AİLENİN İHBARINDAN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Serik ilçesi Kökez Mahallesi’nde yaşayan Sefa Çağlar Glavuz (13), 22 Nisan Salı günü saat 13.30 sıralarında okuldan çıktı fakat bir daha evine dönmedi. Aile, çocuğunun hayatından endişe ederek polise gidip kayıp başvurusu yaptı. İhbarın ardından polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve iki çocuğun ifadesini aldı.

BİSİKLETİ SU KANALINDA BULUNDU

Polis, aldıkları ifadeler doğrultusunda Glavuz’un son olarak bulunduğu belirtilen Burmahancı Mahallesi’nde kanal boyunca araştırmalar yaptı. Bu çalışmada, çocuğa ait olduğu kaydedilen bisiklet su kanalında bulundu. Arama çalışmaları çerçevesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, kanal boyunca yaptıkları aramalarda kayıp çocuğa henüz ulaşamadı. Kanalın su seviyesinin yüksek olması üzerine baraj kapakları kapatıldı ve suyun düşmesiyle birlikte araştırmaların devam edeceği belirtildi.