Serik’te Keçi, Zor Kurtarıldı

KEÇİ, ZOR ARAZİ DEĞİŞİKLİĞİNDEN KURTARILDI

Antalya’nın Serik ilçesinde, sarp arazide 3 gün boyunca mahsur kalan bir keçi, AFAD ve jandarma ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı. Gökçepınar Mahallesi’nde, sahipleri tarafından otlatmaya çıkarılan keçilerden biri, 3 gün önce sürüden ayrıldı. 80 metrelik bir uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, ailenin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve durum yetkililere bildirildi.

AFAD VE JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Bölgeye yönlendirilen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, zorlu arazi koşullarında halat sistemi kurarak keçiye ulaşmayı başardı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katkı sağladığı bu zorlu kurtarma çalışması sonucunda keçi güvenli bir şekilde kurtarıldı. Keçisine kavuşan aile, büyük bir mutluluk yaşadı ve kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

