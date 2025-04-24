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Serik’te Kıraç Konseri Büyük İlgi Gördü

ETKİNLİK YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ANTALYA’nın Serik ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Serik Belediyesi tarafından düzenlenen Kıraç konseri büyük bir ilgiyle karşılandı. Belek Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, binlerce vatandaş katılım gösterdi. Kıraç, Türk bayrağıyla sahne alarak ‘100. Yıl Şarkısı’nı seslendirdi. Konser alanında bulunan kalabalık, bayraklarla birlikte sanatçıya eşlik etti. Kıraç’ın bilinen parçalarını seslendirdiği bu etkinlik yoğun bir katılım sağladı.

BAŞKAN KUMBUL’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Etkinlikte bir konuşma yapan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, “Türk halkı için çok anlamlı olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden bir tanesi ve cumhuriyetimizin temeli” sözleriyle günün önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının, halkın egemenliğini temsil etmesinin tarihimizde belirleyici bir aşama olduğunu ifade etti. Kumbul, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak bu günü özel kılan bir başka önemli husus da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı, yarının liderleri olan tüm çocuklarımıza ithaf etmesidir. Çocuklarımız, yarının Türkiye’sinin teminatıdır” şeklinde konuştu. Kumbul, konuşmasının sonunda konuk sanatçı Kıraç’a plaket, çiçek ile 7 numaralı Serik Belediyespor forması takdim etti.

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