Serik’te Minibüs Çocuğa Çarptı

TRAJİK KAZA SERİK’TE GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Serik ilçesinde bir minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Antalya-Alanya D400 kara yolu üzerindeki Kadıoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. 07 BFD 71 plakalı minibüs, karşıya geçmekte olan Ömer Faruk Kurt’a çarptı.

KAZA VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Çevredekilerin kaza ihbarı yapması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralı duruma düşen Kurt, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Ömer Faruk Kurt’un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu üzücü olay, yerel halkı derinden etkiledi.