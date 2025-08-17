Serik’te Motosiklet Kazası, Sürücü Yaralı

Olay Yeri ve Sürücüler

Serik’te meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yeni Mahalle D-400 kara yolunda, Abdullah T. yönetimindeki 07 BKC 654 plakalı motosiklet, A.Ç’nin kullandığı 06 BT 6432 plakalı otomobil ile çarpışma gerçekleştirdi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.