Serik’te Motosiklet Kazası, Sürücü Yaralı

Olay Yeri ve Sürücüler

Serik’te meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yeni Mahalle D-400 kara yolunda, Abdullah T. yönetimindeki 07 BKC 654 plakalı motosiklet, A.Ç’nin kullandığı 06 BT 6432 plakalı otomobil ile çarpışma gerçekleştirdi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

İstanbul’da Bıçaklama Olayında Ölüm

İstanbul Avcılar'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emrah Demir, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.
Dün Gelibolu’da Yangın Çıktı. Yangın Yayılıyor, Ekipler Müdahale Ediyor. Eceabat Beşyol Köyü Tahliye Edildi. Tarihi Alan Kapatıldı, Güvenlik Sağlanıyor. Çanakkale Valisi Bilgi Verdi. Yangınla...

Gelibolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgar ve alevlerle zorlu bir mücadele veriyor. Yangın anları cep telefonlarıyla görüntülendi.

