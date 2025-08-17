Serik’te Motosiklet-Otomobil Kazası Oldu

D400 KARAYOLUNDA KAZA

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletle otomobil arasında bir çarpışma meydana geldi. Bu kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayın güvenlik kameraları sayesinde anbean kaydedildi. Kaza, D400 karayolu Yeni Mahalle bölgesinde gerçekleşti.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Abdullah T. kontrolündeki 07 BKC 654 plakalı motosiklet ile A.Ç.’nin kullandığı 06 BT 6432 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın ardından yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı durumdaki Abdullah T., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

KAZADA GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ilişkin güvenlik kameralarındaki kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün çarpışma esnasında otomobilin kapısına tutunduğu ve bir süre asılı halde gittiği, ardından ise yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.