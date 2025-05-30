Serik’te Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Serik ilçesinde bir motosiklet sürücüsü otomobille yaşanan çarpışma sonucunda hayatını kaybetti. G.Ş’nin kullandığı 07 BVZ 093 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi’nde Ömer Ayvacı’nın (66) sürmekte olduğu 07 ADF 510 plakalı motosikletle çarpıştı.

AİLEVEDEN YARDIM GELİYOR

Motosiklet sürücüsü Ayvacı, kazada ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, hemen kaza yerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri, kazanın ardından hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin kazazedeye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayvacı, Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ömer Ayvacı kurtarılamadı. Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi, gerekli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu üzücü kaza, yerel halk arasında büyük üzüntü yarattı.