“Serik’te Ölümcül Tartışma: Eş Ve Koca”

OLAYIN GERÇEĞİ
Olay, gece 02.30 sularında Serik ilçesinin Dikmen Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti.
TÜFEK VE TABANCA KULLANIMI
Olayın ardından Ulumaskan, evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Olayı duyan komşular ve Ulumaskan’ın çocukları, hemen olay yerine geldiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Hülya Ulumaskan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SAĞLIK DURUMU VE SONUÇ
Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.