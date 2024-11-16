“Serik’te Ölümcül Tartışma: Eş Ve Koca”

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, gece 02.30 sularında Serik ilçesinin Dikmen Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Ulumaskan, eşi Hülya Ulumaskan ile evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ulumaskan, evden aldığı av tüfeğiyle eşine defalarca ateş etti.

TÜFEK VE TABANCA KULLANIMI

Olayın ardından Ulumaskan, evin içerisine girerek bu kez tabanca ile kendi başına ateş açtı. Olayı duyan komşular ve Ulumaskan’ın çocukları, hemen olay yerine geldiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yapılan kontrollerde Hülya Ulumaskan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SAĞLIK DURUMU VE SONUÇ

Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Ulumaskan ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.