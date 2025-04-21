Serik’te Otobüs Yangını, 22 Yolcu Tahliye

YANGIN SEBEBİYLE YOLCU OTOBÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 34 GMU 639 plakalı otobüsü kullanan Hüseyin Demir, Yukarı Kocayatak Kavşağı’nda motor kısmından alevler yükseldiğini fark etti. Yangını, yedek sürücü fark edince, Demir otobüsü emniyet şeridine çekerek hızlıca 22 yolcuyu tahliye etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale ederek alevlerin sönmesini sağladı. Yangın sonucunda otobüste önemli hasar meydana geldi. Yolcular, güvenlik önlemleri kapsamında başka bir otobüse aktarılmak üzere nakledildi.