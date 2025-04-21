Haberler

Serik’te Otobüs Yangını, 22 Yolcu Tahliye

YANGIN SEBEBİYLE YOLCU OTOBÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 34 GMU 639 plakalı otobüsü kullanan Hüseyin Demir, Yukarı Kocayatak Kavşağı’nda motor kısmından alevler yükseldiğini fark etti. Yangını, yedek sürücü fark edince, Demir otobüsü emniyet şeridine çekerek hızlıca 22 yolcuyu tahliye etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale ederek alevlerin sönmesini sağladı. Yangın sonucunda otobüste önemli hasar meydana geldi. Yolcular, güvenlik önlemleri kapsamında başka bir otobüse aktarılmak üzere nakledildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haberler

İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerin istihdamı için 77 bin kontenjan ve 15 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.