Serik’te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı

SİLAH OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serik’te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 8 farklı adreste 11 av tüfeği, 5 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda, 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. Bu operasyon, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirildi.

RÜHSATSIZ SİLAHLAR ÜZERİNDE DURULDU

JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarında toplamda 5 adet tabanca ve 11 adet av tüfeği bulunurken, ayrıca 35 adet 9 mm tabanca mermisi ve 5 adet şarjör de ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 8 şahıs hakkında adli ve idari soruşturmalar başlatılması süreci devam ediyor.