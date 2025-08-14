Haberler

Serik’te Ruhsatsız Silah Operasyonu Gerçekleşti

Ruhsatsız Silah Operasyonu Gerçekleştirildi

Antalya’nın Serik ilçesinde, ruhsatsız silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu konudaki çalışmalarını yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleşen operasyonda, toplamda 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 8 av tüfeği, 100 av tüfeği fişeği, 6 şarjör, 1 kılıç ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi ise işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

