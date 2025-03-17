Serik’te Sağlık Merkezinden Klima Çalındı

KLİMANIN DIŞ ÜNİTESİ ÇALINDI

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde klimanın dış ünite motoru çalındı. Olayın ardından, polis şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

OLAYA HIZLI MÜDAHALE

Kökez mahallesinde yer alan 4 nolu Dr. Nadir Tunay Aile Sağlığı Merkezine ait iki katlı binanın giriş katındaki klima dış ünite motoru, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sağlık merkezi çalışanları durumu fark edince, olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen ve delil olarak parmak izi alan polis, çalıntı motorun izini sürüyor.

ÇALIŞANLARIN ŞAŞKINLIĞI

Sağlık Merkezi çalışanları, sabah geldiklerinde klimanın çalışmadığını fark ettiklerini ve dışarıya baktıklarında motorun çalındığını gördüklerini belirtti. Bu olay, sağlık hizmetlerinin aksamaması için gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.