Serik’te Silah Operasyonu Yapıldı

ANTALYA’DA YASADIŞI SİLAH OPERASYONU

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Serik’te gerçekleştirdiği operasyonda birçok silah ve mühimmat ele geçiriyor. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ilçede kaçak silahlarla mücadele etmek amacıyla bir operasyon düzenlendi.

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, beş şüphelinin evlerinde yaptıkları aramalar sonucunda 5 tabanca, 53 tabanca mermisi, 7 av tüfeği ve 6 şarjör buldu. Olayla ile ilgili olarak adli tahkikat süreci başlatıldı.

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

