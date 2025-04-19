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Serik’te Tır-Kamyonet Çarpıştı, Yaralı Var

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Antalya’nın Serik ilçesinde bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle, D400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Abdil A. tarafından yönetilen 07 BBV 111 plakalı kamyonet, İsa T. tarafından kullanılan 42 AOP 849 plakalı tır ile aynı yönde ilerlerken çarpıştı.

KAMYONET REFÜJE ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, refüje çıktı ve demir bariyerlerle çarpıştı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralanan kamyonet sürücüsü Abdil A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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