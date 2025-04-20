Serik’te Tır ve Kamyonet Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Abdil A’nın kullandığı 07 BBV 111 plakalı kamyonet, Antalya-Alanya D400 kara yolunda, aynı yönde ilerleyen İsa T’nin yönetimindeki 42 AOP 849 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, bariyerleri aşarak bir palmiye ağacına çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kamyonette sıkışan sürücü Abdil A, ekiplere ulaşarak bulunduğu yerden kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.