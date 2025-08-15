Serik’te Trafik Kazası, Genç Hayatını Kaybetti

TRAFAK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GENÇ

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıza Çırpıcı hayatını kaybetti. Kaza, Karadayı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çırpıcı’nın kontrolundaki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir direğe çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası Çırpıcı’nın ağır yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yaptı. Olay bölgesine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Rıza Çırpıcı kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.