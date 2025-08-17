Serik’te Tur Minibüsü Şoförü Ölü Bulundu

ÖLÜ BULUNAN ŞOFÖRÜN DURUMU

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir tur minibüsü sürücüsü aracının içinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmada çalışan Mehmet Emin Ceylan (50), aracını Boğazkent Mahallesi’nde bulunan beach parkın yanına park ettikten sonra dinlenmek amacıyla içeri geçti.

FİRMA YETKİLİLERİ DURUMU FARK ETTİ

Sabah saatlerinde Ceylan’a ulaşamayan firma yetkilileri, hızlı bir şekilde aracın bulunduğu bölgeye gitti. Geldiklerinde, sürücünün aracın içinde hareketsiz yattığını gören yetkililer hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceylan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KALP RAHTSILIĞI SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Emin Ceylan’ın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Ceylan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.