Serik’te Uçuruma Düşen Kamyonet Sürücüsü Öldü

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, bir kamyonet uçuruma düştü ve sürücüsü yaşamını yitirdi. Ercan Bahar (45) yönetimindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet, Hasdümen Mahallesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER YETİŞTİ

Olayın ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazayı değerlendirmek için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ercan Bahar’ın cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.