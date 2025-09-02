Haberler

Serik’te Uçuruma Düşen Kamyonet Sürücüsü Öldü

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, bir kamyonet uçuruma düştü ve sürücüsü yaşamını yitirdi. Ercan Bahar (45) yönetimindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet, Hasdümen Mahallesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER YETİŞTİ

Olayın ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazayı değerlendirmek için çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ercan Bahar’ın cenazesi, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da 13 Yaşındaki Çocuğa Dayak

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 13 yaşındaki A.K.'ye saldıran H.B. ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olay, çocukların oyun oynarken yaşadıkları arbede sonucu gerçekleşti.
Haberler

A Milli Takım, Gürcistan’a gidiyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri için Gürcistan ile oynayacağı maça hazırlık amacıyla antrenmanlarını Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.