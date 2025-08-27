Haberler

Serik’te Yangın, Ekipler Müdahale Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde önemli bir yangın olayı yaşandı. Soğuk hava deposu ve bitişiğindeki imalathanede meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek iki işletmeyi de etkisi altına aldı.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yukarıkocayatak Mahallesi’nde özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda ve ona bitişik başka bir firmanın pasta ve börek imalathanesinde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba gösteriyor.

