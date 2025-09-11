Serik’te Yangın Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdi

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE ETKİLERİ

Antalya’nın Serik ilçesinde makilik alanda meydana gelen yangın, zeytin ağaçlarına ciddi zarar verdi. Edinilen bilgilere göre, Karadayı Mahallesi’nde yangın başladı ve dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanlarla birlikte rüzgarın etkisi yangının hızla büyümesine neden oldu ve yangın önce çamlık alana, ardından zeytinlik alana sıçradı.

YANGINLA MÜCADELE ÇABALARI

Yangının söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözlerle destek verdi. Yangın bölgesinde bulunan villa sakinleri, büyük bir panik yaşadı ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda etkili olan yangında, 6 dönüm zeytinlik zarara uğrayarak önemli bir kayba neden oldu. Bazı vatandaşlar, alevleri söndürmek için ağaç dallarıyla müdahale etmeyi tercih etti. Yangın kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları halen devam ediyor.