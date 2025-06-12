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Serik’te Zincirleme Trafik Kazası Oldu

ANTALYA’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan tur minibüsündeki bazı turistler, Antalya Havalimanı’na gitmek amacıyla diğer araç şoförlerinden yardım istedi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya-Alanya D400 yolunun Serik’e bağlı Gebiz kavşağı çevresinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, kamyonet, TIR ve tur minibüsü zincirleme kazaya dahil oldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada TIR’ın içinde sıkışan sürücü ile diğer araçlardaki 3 kişi hafif yaralandı. Kaza yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların yol kenarına kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı, ancak bu süreçte kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu.

TURİSTLER YARASIZ KURTULDU

Öte yandan, kaza esnasında turist minibüsünde bulunan yolcuların herhangi bir yaralanma olmadan kurtulduğu belirtildi. Turistlerin bazıları, valizlerini alıp kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerideki kavşağa doğru yürüdü. Burada bekleyen araç sürücülerinden Antalya Havalimanı’na gitmeleri için yardım istedikleri gözlendi. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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