Serikspor’un Teknik Direktörü Gurur Duydu

SERİKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN GURURU

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Eminevim Ümraniyespor’u 1-0 yenen Serikspor’un teknik direktörü Sergey Yuran, takımının performansıyla gurur duyduğunu ifade etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, karşılarındaki rakibin kalitesine değinen Yuran, “Maçın zor olacağını biliyorduk. Doğru bir plan yaptık. Taraftarları tebrik etmek isterdim. İç saha maçımızı oynadık ama taraftarlarla oynamak istiyoruz.” dedi.

OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ FUTBOLU GÖRDÜK

Yuran, karşılaşmanın inişli çıkışlı anlarına da dikkat çekerek, “Rakibin çok hızlı ve etkili geçişleri vardı. İlk hafta oynadığı maçta bu özellikleri ön plana çıkmıştı. Oyuncuların yetenekleri ve güçleriyle beni etkiledi. Bugün sahada her istediğimi gördüm, bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu. Türk oyuncuların sahada gösterdiği çabaya da övgüde bulunan Yuran, yabancı oyuncularla da gurur duyduğunu belirtti.

ÜMRANİYESPOR CEPHESİNDEN ŞAŞKINLIK

Öte yandan, Ümraniyespor tarafında Atletik Performans Antrenörü Selçuk Mingan, maçın başında beklenmedik iki sakatlık yaşadıklarını belirtti. Oyunun sık sık durduğuna dikkat çeken Mingan, “Rakip takım sürekli yere yattı ve oyunu durdurdu. Müsabakanın ne kadar sürdüğünü bilmiyorum, ama bu karşılaşma ligin en düşük seviyelerinde oynanan bir maç olabilir. Biz oyun oynamak istiyoruz.” dedi.

Mingan, hakemin duruma müdahale etmediğini dile getirerek, “Yere yatan oyuncular kalkmak istemiyor. Ekibimiz transfer yasağı ile mücadele ediyor ama hakem bu konuda yardımcı olmuyor.” diye konuştu. Mingan, takımının tek isabetli şutunun penaltı olduğunu ve bunun nedenini anlamakta zorlandıklarını da ekleyerek, “Bugün mağlubiyet beklemiyorduk.” ifadesini kullandı.