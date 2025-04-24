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Serinhisar’da kaza, kadın hayatını kaybetti

İNTİHALİ KAZA VE KAYIP

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin bir traktöre arkadan çarpma olayı sonucunda ağır yaralanan bir kadın, hastanede gördüğü tedaviye rağmen yaşamını kaybetti. Alınan bilgilere göre, 21 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hatice Turan (44), Acıpayam Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

CENAZE TÖRENİ VE TEDAVİLER

Turan’ın cenazesi, Çameli ilçesine bağlı Kınıkyeri Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayda, Duran Kef’in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında Remzi Kılıç yönetimindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarparak kaza meydana getirmiştir. Kazada, sürücülerle birlikte otomobildeki Hatice Turan ve Tuğba Kef de yaralanmıştır.

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